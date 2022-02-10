Оппозиция Литвы: внешняя политика Вильнюса формируется "ястребами" в Конгрессе США

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис заявил, что внешняя политика Литвы формируется с подачи "ястребов" в Конгрессе США, сообщает ТАСС.

"С учетом того, какие решения принимаются Литвой, очевидно, что все согласуется с жаждущими войны "ястребами" в Конгрессе США", - заявил он изданию Vakaro Zinios.

Вильнюс, по мнению Рамунаса Карбаускиса, используется этими кругами как поджигатель войны, а "имидж Литвы уничтожен".

"Заявления по Беларуси, о мнимой будущей войне в Украине служат тому, чтобы была война", - подчеркнул Рамунас Карбаускис.

Он подверг резкой критике министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. "За год Ландсбергис нанес Литве ущерб, для ликвидации последствий которого потребуется несколько лет, - сказал лидер оппозиционной партии. - Это касается отношений с Беларусью, еще больше - с Китаем".

По оценке Рамунаса Карбаускиса, политический курс Литвы резко отрицательно сказался на инвестиционном климате. "На бизнес-форумах уже звучат высказывания о том, что вкладывать средства в Литве не стоит, потому что ее проблемы с Китаем могут навредить инвестору", - сказал Рамунас Карбаускис.-0-