Оппозиционная консервативная партия победила на выборах в парламент Литвы

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" одержала победу во втором туре выборов в парламент Литвы, сообщает новостной портал DELFI.
По итогам двух туров голосования консерваторы обеспечили себе 50 мандатов, правящий сейчас "Союз крестьян и зеленых Литвы" - 32 мандата.
Кандидат консерваторов на должность премьер-министра страны Ингрида Шимоните вечером 25 октября объявила, что выступает с инициативой формирования правящей коалиции с двумя либеральными партиями.-0-