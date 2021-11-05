Опрос: 50% граждан Эстонии считают, что правительство не справляется со своей работой

Премьер-министр Кая Каллас. Фото delfi

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии 56% избирателей считают, что премьер-министр Кая Каллас ("Партия реформ") не справляется со своей работой. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса социологической фирмы Norstat, сообщает эстонское национальное вещание Rus.err. Позитивно оценили действия Каллас на посту премьера 28% респондентов, а еще 17% затруднились дать оценку. Также в ходе опроса 50% респондентов посчитали, что свою работу "очень плохо" или "довольно плохо" выполняет все правительство. При этом 39% избирателей посчитали, что свои обязанности кабмин выполняет "очень хорошо" или "скорее хорошо". Еще 11% не смогли дать оценку. Исследование проводилось с 27 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 1 тыс. граждан Эстонии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!