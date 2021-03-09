Опрос Euronews: локдаун глазами европейцев

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия и связанные с ней ограничения поменяли образ жизни европейцев кардинальным образом. Локдауны стали тяжелым испытанием для жителей ЕС. Телеканал Euronews совместно с социологами исследовательской компании Redfield and Wilton Strategies провел опрос в четырех странах - Великобритании, Франции, ФРГ и Италии, чтобы выяснить отношение европейцев к карантинным мерам.

Опрос показал, что 61% немцев и британцев считают, что режим ограничений, установленный властями, соблюдается в их странах беспрекословно. В то же время примерно половина французов и итальянцев утверждают, что их соотечественники карантинным правилам не следуют.

Почти две трети опрошенных в Великобритании заявили, что ограничения скорее всего полезны. В Италии и Германии это мнение разделяют меньше половины респондентов. Во Франции больше тех, кто считает, что от локдауна нет никакой пользы.

В условиях нынешней изоляции правительства пытались избегать чрезвычайных мер и запретов, введенных весной прошлого года. Немцы, итальянцы и британцы склонны думать, что подход их властей правильный - не слишком мягкий и в меру жесткий. Зато четыре из 10 французов считают, что нынешние ограничения недостаточно строгие. Хотя большинство все же видит в них скорее негативные последствия. В то же время 57% опрошенных итальянцев ответили, что сыты по горло локдауном, а почти столько же англичан к нему "уже привыкли".

Еще один любопытный вывод исследования. На вопрос "Помог ли ЕС вашей стране справиться с пандемией?" больше половины немецких и британских респондентов ответили отрицательно.

Усталость, уныние, раздражение от карантинных мер накапливаются у европейцев. Эта тенденция существует не во всех странах. Но правительствам есть над чем задуматься. Ведь необходимо найти баланс между тем, чтобы сдержать распространение коронавируса в Евросоюзе и вернуть его жителям долгожданную свободу, отмечает Euronews.-0-