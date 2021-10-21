Опрос: на предприятиях стран Балтии не хватает квалифицированных специалистов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нехватка квалифицированной рабочей силы является проблемой для предприятий во всех странах Балтии. Это показал недавно проведенный опрос среди финансовых руководителей крупных предприятий региона, пишет RUS.LSM.lv

Безработица в Латвии вернулась на докризисный уровень, сегодня она составляет 6,4%. На учете Госагентства занятости - 60 тыс. безработных. Это немного, если сравнивать с показателями годичной давности. При этом квалифицированных кадров по-прежнему не хватает - на это указывает половина принявших участие в опросе работодателей не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Дефицит кадров чувствуется в разных профессиях и на разных уровнях, рассказывает руководитель Ассоциации по управлению персоналом Эва Селга: "Не хватает специалистов, например, со знаниями в сфере финансов, информационных технологий, но то же самое и с хорошими мастерами: сантехниками, строителями, монтерами, которые могут делать работу своими руками".

"Доступность квалифицированных специалистов примерно такая же, как была в 2018 или 2019 году. Очень трудно их найти, и есть отрасли, где это стало еще труднее", - подтверждает руководитель сервиса по поиску персонала CV Online Айвис Бродиньш.

Причин нехватки специалистов много. Одна из главных - несовпадение между тем, что хочет рынок, и тем, что готовит система образования. Например, по словам Эвы Селги, сейчас профессиональное обучение хорошо развито, но был период, когда мы практически не обучали рабочих, и это сейчас очень чувствуется. Во время пандемии дополнительным фактором становится требование о наличии COVID-сертификата во многих профессиях и отраслях (в публичном секторе он после 15 ноября будет вообще необходим, без него человек не сможет выполнять рабочие обязанности). При этом если работодатели начнут увольнять непривитых от коронавируса, они рискуют столкнуться с нехваткой кадров.

"Отбор персонала - это вообще одна из тяжелых позиций на предприятиях, потому что людей не хватает, а сейчас еще проблема в том, что нужны "сертифицированные" люди. И еще есть вопрос, как мотивировать, убедить людей, что надо вакцинироваться. Ни сеть супермаркетов Maxima, ни Rimi не могут уволить сто невакцинированных и ждать, что завтра сотня новых работников будет стоять у входа в магазин. Надо бороться за каждого сотрудника, чтобы он остался", - сказала она.-0-