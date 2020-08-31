Опубликованы предварительные результаты парламентских выборов в Черногории

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала предварительные результаты парламентских выборов после обработки 98,55% голосов. Данные представлены на официальном сайте ГИК, сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 32,54%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,55%, коалиция "Черное на белое" - 5,57%, cоциал-демократы Ивана Брайовича - 4,09%.

По предварительным данным, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, коалиция "За будущее Черногории" - 27, коалиция "Мир - наша нация" - 10, коалиция "Черное на белое" - 4. Три последних блока объявили о намерении создать коалиционное правительство.

Кроме того, социал-демократы Ивана Брайовича получают три места, еще три - Боснийская партия, два - социал-демократическая партия "Сильная Черногория", еще по одному месту две албанские национальные партии.

Минимум, который может получить блок оппозиционных партий, - это 41 голос, который является большинством в 81-местном парламенте. В случае непрохождения социал-демократами 3-процентного барьера оппозиция получит еще больше - 44 депутатских кресла.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%.-0-