Орбиту МКС понизят на 1,2 км для подготовки к прилету экипажа

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции в рамках подготовки к старту корабля "Союз МС-19" пройдет 24 сентября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, которое цитирует ТАСС.

"Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 24 сентября", - отметили в госкорпорации.

Маневр будет осуществлен при помощи двигателей служебного модуля "Звезда". По предварительной информации, двигатели будут включены 24 сентября в 17:23 и проработают 48 сек. Величина импульса составит 0,66 м/с. После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции уменьшится на 1,2 км.

Обычно орбитальные маневры МКС увеличивают среднюю высоту ее орбиты. В данном случае на заключительном этапе формирования орбиты МКС потребовалось ее понижение, чтобы обеспечить посадку экипажа корабля "Союз МС-18" в заданном районе.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Участники полета будут снимать первый художественный фильм на МКС.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.-0-