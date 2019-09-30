Организаторы Игр-2020 расследуют инцидент с незаконной покупкой 7 тыс. билетов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио приступили к расследованию покупки 7 тыс. билетов с помощью поддельных персональных данных, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на
"Мы ведем консультации. Если появятся новые случаи, в которых будет иметь место незаконное приобретение билетов, мы также будем решать эти проблемы", - говорится в специальном заявлении оргкомитета мультиспортивного старта.
Сообщается, что 7 тыс. билетов, ставших добычей интернет-мошенников, были проданы во время первого этапа лотереи для жителей Японии, который состоялся в мае 2019 года. Их стоимость составляет около $1,6 млн. После расследования сделки признанные неправомерными билеты аннулировали.
Спрос на билеты Игр-2020 в 10 раз превышает предложение. Чтобы избежать незаконных сделок, в Японии приняли закон, запрещающий их перепродажу. Для нарушителей предусмотрен штраф в $9 тыс. и лишение свободы на 1 год.
Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.-0-