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06 января 2021, 21:50

Организаторы Каннского фестиваля допустили возможность его проведения летом

Фото Getty Images
Фото Getty Images

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный Каннский кинофестиваль может пройти будущим летом. Организаторы допускают такую возможность в случае благоприятной эпидемической обстановки, сообщает ТАСС.

Как уточняют организаторы, в настоящее время фестиваль планируется на его обычные сроки - в мае, но "с возможным переносом на конец июня или июля". В прошлом году известный кинофорум был отменен из-за пандемии. Часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована либо в рамках других, более поздних фестивалей, либо в тематических показах в кинотеатрах. В 2020 году при строгом соблюдении противовирусных мер прошли Берлинский и Венецианский кинофестивали.

По данным дирекции Каннского кинофестиваля, "сейчас, в начале года, еще остается немного времени, чтобы оценить ситуацию" и принять решение. В идеальном случае организаторы планируют провести знаменитый киносмотр с 11 по 22 мая.

Как сообщается, в этом году организаторы Берлинского кинофестиваля уже объявили о переносе его сроков на март. При этом конкурсные показы пройдут онлайн, а показы с участием публики состоятся только в июне.-0-

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