Ошибка пилотирования и технеисправность могли стать причинами крушения Ан-12 под Иркутском

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В качестве основных версий крушения самолета Ан-12 под Иркутском рассматриваются ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность, сообщает ТАСС.

"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами", - сказал собеседник агентства в авиационных службах.

По информации источника, экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг. По его словам, самолет следовал транзитом через Якутск и Иркутск - в городах выполнялись технические посадки. "Самолет шел транзитом, перевозил груз, который состоял из продуктов", - отметил он.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв.м.

Источник ТАСС сообщил, что все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью. По его данным, борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.-0-