Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель китайской корпорации Alibaba Group Джек Ма 10 сентября покинул пост председателя совета директоров и ушел на пенсию. Об этом сообщает BBC .

О планах уйти в отставку Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года. Он сказал, что покинет должность в 20-ю годовщину основания корпорации, которая совпадает с его собственным днем рождения - сегодня ему исполнилось 55 лет. После ухода из компании Джек Ма намерен сосредоточить внимание на благотворительной деятельности и образовательных проектах. Пост председателя совета директоров Alibaba займет нынешний исполнительный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан.

Как сообщалось ранее, весной этого года Джек Ма выступил в защиту культуры сверхурочной работы в китайских технологических компаниях, называя это "огромным благословением" для молодых работников. Миллиардер, в частности, поддержал график "996", который предполагает рабочий день с 9.00 до 21.00, шесть дней в неделю. Миллиардер также сказал, что чувствует себя счастливым, работая по 12 часов в день, и не хотел бы этого менять.

Джек Ма основал Alibaba Group в 1999 году, за 20 лет под его руководством она стала одной из крупнейших в мире корпораций, занимающихся электронной коммерцией. Ее капитализация превышает $500 млрд. Джек Ма является одним из богатейших бизнесменов в КНР, в 2018 году его состояние оценивалось в $40 млрд.-0-