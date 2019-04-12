Основатель Alibaba выступил в защиту культуры сверхурочной работы и графика "996"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Alibaba Group миллиардер Джек Ма выступил в защиту культуры сверхурочной работы в китайских технологических компаниях, называя это "огромным благословением" для молодых работников, сообщает Reuters .

Миллиардер, в частности, поддержал график "996", который предполагает рабочий день с 9.00 до 21.00, шесть дней в неделю.

"Я лично считаю, что возможность работать "996" - это огромное благословение, - написал Джек Ма в аккаунте своей компании в соцсети WeChat. - Если вы не работаете по графику "996", когда вы молоды, когда вы сможете это сделать?"

Миллиардер также сказал, что чувствует себя счастливым, работая по 12 часов в день, и не хотел бы этого менять.

"В этом мире каждый хочет успеха, хочет хорошей жизни, хочет, чтобы его уважали, - сказал Ма. - Позвольте мне спросить всех: если вы не тратите больше времени и энергии, чем другие, как вы можете добиться успеха, которого хотите?"

Таким образом, основатель Alibaba прокомментировал дискуссии о балансе между работой и личной жизнью, которые развернулись в последнее время на различных онлайн-платформах.-0-