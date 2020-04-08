Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Twitter Джек Дорси выделил $1 млрд на помощь в борьбе с коронавирусом, передает Reuters.

В серии твитов Дорси рассказал, что выделяет сумму, составляющую около 28% его состояния, в благотворительный фонд Start Small LLC на борьбу с коронавирусом. Впоследствии фонд должен будет переориентировать помощь на образование.

Дорси, который в течение многих лет хранил подробности своих благотворительных акций в тайне, отметил, что теперь информация обо всех пожертвованиях в фонд и из него будет доступна для общественности.-0-