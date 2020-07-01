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01 июля 2020, 07:27

Основной день голосования по изменениям в Конституцию проходит в России

Фото ТАСС
Фото ТАСС

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основной день всенародного голосования по внесению поправки в Конституцию проходит сегодня в России, сообщает БЕЛТА.

Изменения в Основной Закон, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, были приняты парламентом страны еще в марте. Предполагалось, что они будут вынесены на всенародное голосование в апреле, однако серьезное осложнение эпидемиологической ситуации, вызванное распространением нового коронавируса, вынудило власти перенести голосование на более поздний срок. В итоге была выбрана дата 1 июля, которая объявлена в стране нерабочим днем. Вместе с тем впервые на всей территории РФ было организовано досрочное голосование, которое проходило с 25 июня.В качестве эксперимента в двух регионах - Москве и Нижегородской области - проводилось электронное голосование. По данным ЦИК на вечер 29 июня, за пять дней в России проголосовали более 49 млн человек, явка составила 45,7%.

Для соблюдения эпидемиологической безопасности во время голосования приняты беспрецедентные меры: на участках обязательно измеряют температуру, выдают одноразовые маски и перчатки, используют санитайзеры и одноразовые ручки, на пол нанесена разметка для социального дистанцирования, а паспорт граждане должны предъявлять для проверки личности бесконтактно. Для снижения загруженности активно применяется голосование вне участков - на придомовых территориях, а также на дому.

Текст поправки занимает более 20 страниц и включает более 200 изменений. Однако голосование предусматривает выражение мнения по отношению сразу ко всем изменениям, его участник может поставить в бюллетене отметку "за" или "против".

Среди наиболее резонансных изменений - обнуление президентских сроков, упоминание Бога в тексте Основного Закона, запрет на призывы к отчуждению территорий РФ, признание браком только союза мужчина и женщины. В целом поправка предусматривает внесение изменений в 22 статьи, касающиеся федеративного устройства, распределения полномочий между президентом, правительством и парламентом, организации судебной власти и местного самоуправления. Новые полномочия получит парламент: Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. В настоящее время президент лишь получает согласие Госдумы по кандидатуре премьер-министра, а затем уже сам назначает главу правительства, его заместителей и всех министров. При этом президент сохранит за собой право отстранять от должности премьер-министра и федеральных министров, однако отставка главы правительства по новой норме не будет означать автоматическую отставку всего Кабинета министров. В то же время назначать министров силового блока президент будет после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора.

Полномочия Совета Федерации будут расширены и в отношении судебной системы: сенаторы смогут прекращать по представлению президента полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения последними поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Кроме того, члены верхней палаты парламента станут официально именоваться сенаторами. При этом президент получает право назначать до 30 сенаторов, из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Поправка предусматривает закрепление в Конституции статуса Государственного совета, который будет формироваться президентом. Вместе с тем подробно цели, задачи и функции Госсовета планируется определить позднее отдельным конституционным законом. Предполагается, что в ведении Госсовета будут находиться вопросы как внешней, так и внутренней политики.

Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России. Кроме того, для кандидатов на высший государственный пост вводится запрет иметь когда-либо иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Однако последнее требование, в соответствии с поправкой, не будет распространяться на тех, кто имел "гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом".

Аналогичные ограничения в части иностранного гражданства или вида на жительство будут распространены на высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов и судей за исключением того, что они могли иметь иностранное гражданство в прошлом. Кроме того, президенту как и другим высшим должностным лицам в РФ поправками предлагается запретить открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

Вводится норма, согласно которой Россия может участвовать в межгосударственных объединениях или передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ". Решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, исполнению не подлежат. Ряд изменений в Конституцию касается закрепления социальных прав граждан, статуса русского языка, сохранения исторической памяти и некоторых других вопросов.

Предварительные итоги голосования будут подводиться ЦИК РФ вечером 1 июля. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.-0-

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голосование Конституция Россия
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