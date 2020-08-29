Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Азербайджана продлевают до 30 сентября особый карантинный режим. Ранее он действовал до 31 августа. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Такое решение принято с целью закрепления достижений, эффективной защиты жизни и здоровья людей, а также с учетом того, что ситуация в пандемией COVID-19 в мире до сих пор остается неудовлетворительной.

В соответствии с динамикой распространения заражения и складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией с 31 августа из зоны ужесточения карантинного режима будут выведены города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир и Евлах, а также несколько районов страны. Тем не мене, некоторые дополнительные ограничения сохранятся в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, где пока высокое количество зараженных.

С начала пандемии в Азербайджане выявлено 35 986 случаев заражения коронавирусом, 33 461 человек выздоровел, умерли 527 заболевших.-0-