Остров Пальма затапливают новые потоки лавы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые потоки лавы, которые высвободились при обрушении северной части кратера вулкана на острове Пальма, несут с собой огромные обломки горной породы, сообщает агентство EFE со ссылкой на сведения Института геологии и разведки минеральных ресурсов Испании.

Сотрудники Института сняли видео в непосредственной близости от вулкана. На кадрах можно оценить масштаб и силу лавового потока, который несет каменные глыбы размером с трехэтажный дом.

Днем ранее власти Канарских островов опубликовали на официальном сайте обновленные сведения о ситуации в прилегающих к вулкану районах. В них сообщалось, что новые потоки проходят через уже эвакуированные зоны, а ситуация в них находится под постоянным контролем.

На острове Пальма 19 сентября началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около 1 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов в атмосферу. Сейчас лава в общей сложности распространилась на площади более 420 га. Из соображений безопасности с острова эвакуированы около 6 тыс. человек, пострадавших нет.-0-