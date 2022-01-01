Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II

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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал переименование острова Аспен в Канберре в честь королевы Елизаветы II, отмечающей в 2022 году 70 лет пребывания на троне. Такую информацию сообщает "МИР24".
Остров Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре, где находится Национальный карильон, в ходе специального мероприятия в июне 2022 года будет переименован в остров королевы Елизаветы II. Семидесятилетний срок правления является огромным достижением.
Королева всегда испытывала к народу Австралии глубокую привязанность.-0-