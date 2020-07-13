13 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Остров Валаам с 16 июля начнет принимать туристов и паломников, сообщила пресс-служба Валаамского монастыря.

"Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря - Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба. Остров готов распахнуть свои объятия постоянным и новым посетителям", - говорится в сообщении.

С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. "Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор - "красу и гордость Валаама", поклониться святыням обители", - отметили в пресс-службе.

Длительность туристического сезона на Валааме составляет около пяти месяцев - с мая по октябрь, но в этом году пандемия внесла свои коррективы.-0-