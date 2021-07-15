Острова Самуи, Пханган и Тау открылись для вакцинированных туристов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд островов Таиланда вслед за Пхукетом открылись для вакцинированных туристов, несмотря на общенациональный всплеск случаев заболевания COVID-19, вызванный штаммом дельта, сообщает газета The Bangkok Post.

Так, острова Самуи, Пханган и Тау вновь начинают принимать иностранных туристов. Остров Пхукет открылся для путешественников, прошедших вакцинацию, 1 июля. По правилам туристы не должны больше находиться на карантине в отеле, но при этом им не разрешено покидать Пхукет в течение двух недель.

В рамках новых правил туристы могут приезжать на Самуи, но должны оставаться на острове в течение недели и им разрешено выходить из отеля только на четвертый день после приезда.

Иностранные граждане, приезжающие на Пханган и Тау, обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест после первой недели пребывания на островах.

Страна изо всех сил борется со штаммом коронавирусной инфекции дельта, который, по словам властей, в настоящее время составляет почти 80% от общего числа заболевших.

В Бангкоке и девяти провинциях страны действуют ужесточенные ограничения, в том числе комендантский час и запрет на собрания группами более пяти человек.

За сутки в Таиланде зарегистрировали около 9,2 тыс. новых случаев коронавируса, 98 человек умерли.-0-