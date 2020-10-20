Осужденный за убийство изобретатель Мадсен задержан при побеге из тюрьмы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский изобретатель-миллионер Петер Мадсен, осужденный за убийство журналистки Ким Валль на борту своей подводной лодки, задержан при попытке бегства из тюрьмы Херстедвестер (Дания). Об этом сообщает BBC.

Мадсену удалось отойти от пенитенциарного учреждения примерно на 1 км, после чего его догнали полицейские и взяли под прицел снайперы. Изобретатель, на котором был пояс, похожий на взрывное устройство, сел на обочину дороги. Сообщалось, что он угрожал привести в действие взрывное устройство. Очевидцы видели на месте саперов.

Однако ни взрыва, ни стрельбы не произошло. В полиции сообщили, что отвезли Мадсена назад в тюрьму.

По информации газеты Copenhagen Post, Мадсен при побеге взял в заложники сотрудника тюрьмы и грозил взорвать бомбу. Было ли действительно в его распоряжении взрывное устройство, не сообщается. В полиции Копенгагена пока официально не сообщали, как Мадсену удалось бежать.

Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году пригласил журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку - та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем - что она погибла на лодке в результате несчастного случая. Однако в море нашли части тела Валль. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление. Изобретатель признал, что расчленил тело журналистки, но утверждал, что не убивал ее умышленно. В апреле 2018 года Мадсена приговорили к пожизненному заключению.-0-