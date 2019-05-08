Освобожден один из захваченных под Тулузой заложников

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток, захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, отпустил одного из них. Об этом сообщает газета
По ее данным, 30-летняя женщина вышла из здания примерно в 19:30 по местному времени (20:30 по минскому). В магазине остаются еще три женщины - две сотрудницы и хозяйка заведения.
Газета
Ранее сообщалось, что 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. Как уточнил телеканал
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