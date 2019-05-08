Освобожден один из захваченных под Тулузой заложников

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток, захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, отпустил одного из них. Об этом сообщает газета Le Figaro .

По ее данным, 30-летняя женщина вышла из здания примерно в 19:30 по местному времени (20:30 по минскому). В магазине остаются еще три женщины - две сотрудницы и хозяйка заведения.

Газета La Depeche du Midi сообщила, что преступник разрешил заложникам сделать по одному звонку родственникам. "Моя супруга сказала мне, что все хорошо, и что она в безопасности", - сказал муж одной из женщин, находящихся в магазине. По ее словам, обстановка внутри спокойная, молодой человек не проявляет агрессии и ведет переговоры с полицией.

Захватчиком заложников во Франции оказался 17-летний подросток Прибывшие на место переговорщики уже ведут диалог, но никакой информации о мотивах и требованиях пока нет. Власти пока не связывают происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. Как уточнил телеканал BFMTV , он до сих пор не выдвинул никаких требований. Власти пока не связывают происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.-0-