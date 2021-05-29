От коронавируса к концу 2021 года будут привиты 80% жителей Китая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу года от коронавируса в КНР могут вакцинировать примерно 80% населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Чжунго синьвэньван".

"Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достичь 80%", - рассказал эксперт.

Он уточнил: чтобы добиться такого показателя, КНР должна продолжить наращивать производство вакцин. "С одной стороны, у нас высокий внутренний спрос на соответствующие препараты. С другой - в них остро нуждается Всемирная организация здравоохранения", - напомнил Чжун Наньшань.

Он подчеркнул, что только при достижении 80-процентного уровня Китай способен обеспечить населению страны коллективный иммунитет.

Согласно официальной статистике, на 27 мая китайские врачи сделали жителям страны более 584 млн прививок от COVID-19. По сравнению с началом месяца этот суммарный показатель вырос более чем вдвое.-0-