От наводнений в Китае пострадали около 1,4 млн человек

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным местных властей, в китайской провинции Хунань от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали около 1,4 млн человек, сообщает китайская газета China Daily.
По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и засухой, проливные дожди, начавшиеся 29 мая, привели к эвакуации 53 тыс. жителей провинции. Стихия разрушила 1 605 домов, повредила более 140 тыс. га посевов.
Метеорологи предупреждают, что ливни вновь начнутся в провинции с 18 июня. Прогнозируются наводнения.-0-