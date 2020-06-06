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06 июня 2020, 23:59

От наводнения в Китае пострадали почти 380 тыс. человек

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 380 тыс. человек пострадали в результате сильных дождей, ставших причиной затопления десяти городов провинции Цзянси (Восточный Китай). Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ливни начались 2 июня. По этой причине уже эвакуировали 21 тыс. человек. Как сообщило управление по реагированию на чрезвычайные ситуации провинции Цзянси, в результате наводнений обрушилось 117 жилых помещений.

Как отметили в управлении, прямой экономический ущерб оценивается в 350 млн юаней (около $49,32 млн).

Метеорологические службы прогнозируют, что дождливая погода сохранится до 7 июня.-0-

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