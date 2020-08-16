От урагана в Бразилии пострадали 16 человек

Фото G1
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 830 человек остались без крова от урагана в южном бразильском штате Санта-Катарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.
По информации спасательных служб, 16 человек получили травмы, двое в тяжелом состоянии. Ураганным ветром, порывы которого достигали 27,7 м/с, и градом разрушено 127 домов в 22 муниципалитетах, преимущественно на западе и севере штата.
Во время удара стихии на территории региона зарегистрированы два торнадо, падения деревьев привели к перекрытию дорог и обрыву линий электропередач.-0-