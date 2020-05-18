От заболеваний, связанных с коронавирусом, умерли семь сотрудников ООН

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь сотрудников ООН умерли в результате вызываемого коронавирусом заболевания, 520 проходят лечение теперь. Об этом сообщил на брифинге в видеоформате официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, переадает ТАСС.

"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, - сказал он. - В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.

"Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи", - добавил он. В частности, среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один - ЮНИСЕФ.-0-