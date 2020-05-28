От заболеваний, вызванных коронавирусом, в США умерли более 100 тыс. человек

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Количество смертей от заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в США превысило 100 тыс. человек. Эту информацию опубликовал Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 1 695 766 человек, умерли 100 047, поправились 384 902 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли.