Отчаявшиеся мигранты на границе Мексики для привлечения внимания властей зашили себе рты

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты, в основном выходцы из Центральной и Южной Америки, на границе Мексики зашили себе рты, пытаясь убедить иммиграционные власти страны разрешить им проход к границе с США, сообщает Reuters. Люди помогали друг другу сшивать пластиковыми нитками губы, оставляя небольшое пространство только для возможности пить воду. "Мигранты сшивают губы в знак протеста. Мы надеемся, что Национальный институт миграции увидит, что они истекают кровью, и что они люди", - сказал Иринео Мухика, активист на демонстрации. В течение нескольких месяцев в приграничном городе с Гватемалой Тапачуле тысячи мигрантов с маленькими детьми ожидают документы, чтобы получить возможность свободно пересечь Мексику и добраться до США. Но миграционное агентство Мексики задерживает их документы, и они находятся в сложной ситуации. "Я делаю это для своей дочери. Я не вижу решения от властей. Мы здесь как заключенные", - сказала Ривера, мигрантка из Венесуэлы, добавив, что ждала ответа от миграционного агентства Мексики больше месяца. Миграционное агентство Мексики на поведение мигрантов заявило, что "у них вызывает беспокойство тот факт, что эти меры были осуществлены с согласия и при поддержке тех, кто называет себя их представителями, с целью оказать давление на власти". Представители агентства заявили, что продолжают заниматься делами, добавив, что приоритет отдается тем, кто составляет уязвимые группы: дети, подростки, беременные женщины, жертвы преступлений, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди. Также отметили, что их офисы ежедневно принимает более сотни заявителей. За последние годы резко возросло число мигрантов, прибывающих в Мексику, спасаясь от насилия и бедности. В 2021 году в Мексике было зарегистрировано 87-процентное увеличение количества заявлений о предоставлении убежища. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно заявило, что Мексике следует рассмотреть новые программы помощи на фоне резкого увеличения числа прибывающих иностранцев.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!