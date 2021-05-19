Отделение от Антарктиды гигантского айсберга не связывают с глобальным потеплением

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение от Антарктиды самого большого на данный момент айсберга А-76 - это цикличный природный процесс, который не является следствием глобального потепления. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала "Лед" Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Санкт-Петербург) со ссылкой на научного сотрудника отдела ледового режима прогнозов института Андрея Короткова, информирует ТАСС.

Как сообщалось, от шельфового ледника Ронне в море Уэдделла на западе Антарктиды откололся айсберг площадью около 4,32 тыс. кв.км.

"Не стоит преувеличивать значимость этого события. И уж тем более связывать его с ускорением деградации ледникового щита Антарктиды или глобальным потеплением. Это природное явление имеет циклический характер. То есть примерно раз в 60 лет от увеличившихся до своего предела ледников откалываются айсберги", - сказал Андрей Коротков.

Он пояснил: прежде чем отколоться, ледник должен существенно увеличиться, разрастись. И лишь набрав критическую массу, он дает трещину, и айсберг отсоединяется. Изучая эти процессы, ученые могут прогнозировать появление новых ледяных глыб. Например, в середине текущего десятилетия ожидается отсоединение крупного айсберга от шельфового ледника Эймери в восточной части Антарктиды.

Ученый также уточнил, что А-76 является самым крупным из существующих сегодня айсбергов, однако за всю историю наблюдений фиксировали и более масштабные объекты. Так, в 1964 году от ледника Эймери откололся айсберг, площадь которого составила около 11 тыс. кв.км.-0-