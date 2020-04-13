Отдельные случаи COVID-19 не должны влиять на возобновление производства - китайский эпидемиолог

13 апреля, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Возобновление работы предприятий по всему Китаю не должно быть остановлено отдельными случаями заражения COVID-19. Об этом заявил ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

"Наличие нескольких завезенных из-за рубежа случаев заболевания является нормальным явлением", - сказал Чжун Наньшань 12 апреля на пресс-конференции в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун. "Несколько случаев не должны препятствовать возобновлению производства, если только не произойдет широкомасштабной вспышки эпидемии", - добавил специалист.

По его словам, школы могут снова начать занятия, если ученики не были заражены вирусом или уже выздоровели. При этом школьникам следует соблюдать безопасную дистанцию в классах. Чжун Наньшань добавил: обучающиеся в Китае иностранные студенты и лица, имевшие тесные контакты с ними, должны пройти регулярный осмотр перед возвращением в учебное заведение, так как развитие эпидемии в некоторых странах все еще трудно оценить.

По состоянию на 13 апреля, в Китае зарегистрировано более 82 тыс. случаев COVID-19, свыше 3,3 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-