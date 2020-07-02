Отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится после пандемии COVID-19 - Новак

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится после пандемии коронавируса, а доля потребления альтернативной энергии, напротив, увеличится сильнее, чем ожидалось ранее. Такое мнение озвучил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Все сходятся в этом. И мы согласны с тем, что структура энергетики в мире изменится. Снижение доли углеводородов и так ожидалось с 85% до 75% к 2040 году, соответственно, с увеличением доли возобновляемых источников энергии. Сейчас с учетом того, что происходит, с учетом борьбы с эпидемией, эта тенденция, на мой взгляд, усиливается. Доля альтернативных источников энергии к 2040 году будет гораздо выше, чем ожидалось", - сказал Александр Новак.

По его мнению, доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040 году снизится до 65-68%.-0-