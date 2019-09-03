Отказавшегося от авиаперелета пассажира из Сингапура могут заключить под арест

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Сингапура арестовали 27-летнего пассажира за то, что он приобрел билет, но не использовал его по назначению. После такого инцидента молодой человек может быть заключен под арест на два года и оштрафован на 13 тыс. евро, сообщает британская газета The Sun .

Пассажир купил билет, чтобы попрощаться с супругой на территории транзитной зоны аэропорта. Но был арестован местной полицией. Согласно законодательству Сингапура, пассажир, которому выдали посадочный талон и разрешили доступ к транзитной зоне, обязан осуществить полет. После такого инцидента полиция опубликовала пост в соцсетях, в котором напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги - охраняемые территории.

"Если пассажиры не планируют садиться на борт, то несут ответственность за нарушение закона об охране инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также полиция рассказала, что с начала 2019 года за подобные нарушения законодательства к ответственности привлекли 33 пассажира.-0-