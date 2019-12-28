Открыта самая длинная в мире всесезонная горнолыжная трасса

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне 27 декабря запустили самую длинную в мире искусственную трассу протяженностью 1 км, сообщает ТАСС.

Тестовый запуск этой трассы позволит принимать горнолыжников целый год.

Трасса с искусственным покрытием на чеченском курорте повторяет характеристики зимних горнолыжных трасс, подходит для начинающих и опытных катающихся. Для спуска используются обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки, специальная одежда не требуется.

На курорте "Ведучи" турпоток за 2019 год увеличился в пять раз. На территории курорта оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около одного километра для начинающих лыжников. К 2025 году здесь планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 км трасс.-0-