Открытие онлайн-выставки Watches & Wonders прошло в Женеве

25 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. В день запланированного открытия женевского салона Watches & Wonders, в интернете начала работать специальная цифровая платформа, сообщает РБК. На ней 30 часовых брендов презентуют новинки этого года.

Гостей приветствовала Фабьенн Люпо, председатель и управляющий директор Фонда высокого часового искусства. В видеообращении она поблагодарила руководителей и команды всех брендов, сумевших подготовить содержательную презентацию, не выходя из дома. На страницах марок-участниц собраны материалы о новых коллекциях с подробным описанием, короткие ролики из соцсетей, а также приветствия глав компаний.

Впервые за 30 лет часовой салон получил англоязычное название Watches & Wonders, до этого он назывался по-французски - Salon International de La Haute Horlogerie. Платформа открыта для всех.-0-