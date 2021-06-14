Открытое горение на АЗС в Новосибирске ликвидировано

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные ликвидировали открытое горение на газовой автозаправке в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 17.03 мск объявлена ликвидация открытого горения", - рассказали в пресс-службе.

Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось с 16 до 21, среди них есть девятилетний ребенок. По данным источника в экстренных службах, госпитализированы 17 человек. В пресс-службе Новосибирской областной больницы сообщили, что 6 человек находятся в реанимации.

В правоохранительных органах рассказали, что причиной взрыва и пожара на АЗС мог стать выброс газа. "Во время разгрузки газовоза произошел выброс газа, разгерметизация газовой емкости, что привело к взрыву, и затем начался пожар", - сказал собеседник агентства. Не исключается также, что, возможно, была нарушена техника безопасности.

СК возбудил уголовное дело после пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. На месте происшествия работают следователи.-0-