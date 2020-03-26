Открытые рынки и стабильные условия для торговли - лидеры G20 приняли итоговое заявление

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры "двадцатки" выступили за координированные действия по поддержке свободной, предсказуемой стабильной международной торговли в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося сегодня в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Мы привержены продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли", - отмечается в трехстраничном документе.

"Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми", - подчеркивается в коммюнике.

Страны G20 договорились вложить $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. "В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, - отмечается в документе. - Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии".

В заявлении также говорится, что страны "двадцатки" будут выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса, главными приоритетами станут спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности.

Участники саммита G20 договорились выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с распространением коронавируса, а также расширить полномочия ВОЗ в условиях пандемии коронавируса. "Мы обязуемся предоставлять немедленно ресурсы в Фонд реагирования солидарности ВОЗ... Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия", - говорится в заявлении.-0-