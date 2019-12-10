Открывший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, открывший стрельбу в больнице в чешском городе Остраве, совершил самоубийство, сообщает новостной портал Novinky.cz.

Полиция обнаружила автомобиль с телом стрелка на окраине города. Стражи правопорядка полагают, что преступник покончил с собой, когда заметил преследовавший его полицейский вертолет.

Как сообщили в МВД Чехии, сообщников у стрелка не было. Также известно, что оружие, из которого мужчина открыл огонь, не было зарегистрировано.

Стрельба в больнице Остравы произошла сегодня утром. Нападавший стрелял с близкого расстояния, целясь в голову и шею. Его мотивы пока неизвестны. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, трое получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.-0-