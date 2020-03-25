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25 марта 2020, 10:00

Отмена карантина в США может начаться с Техаса и Среднего Запада - Трамп

Дональд Трамп. Фото EPA
Дональд Трамп. Фото EPA
Новости темы "Распространение коронавируса"
Президент Бразилии призвал к отмене карантина
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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена санитарных ограничений в США в связи с распространением нового коронавируса может начаться с Техаса и Среднего Запада. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп подтвердил желание к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, отменить карантинные меры в стране. "Мы будем рассматривать (на предмет отмены ограничений) очень крупные части нашей страны", - заявил Дональд Трамп. В частности, американский лидер упомянул "сельскохозяйственный пояс" (ряд штатов Среднего Запада), районы на Западе, крупные секции Техаса.

Американский лидер также отметил, что продолжение карантинных мер нанесет еще больший ущерб людям, чем пандемия. Поэтому сейчас необходимо, чтобы страна вернулась к работе. "Если экономика войдет в масштабную рецессию и даже депрессию, то мы потеряем еще больше людей", - цитирует Дональда Трампа Euronews.

По словам американского лидера, каждый год в США от простуды и гриппа умирают тысячи людей. "Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну", - сказал президент США. "Если бы решали врачи (о введении карантина), они сказали бы, давайте закроем весь мир”, - добавил Дональд Трамп.

Президент также заявил, что в вопросах снятия карантина будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.-0-

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