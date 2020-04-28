Отмену карантина во Франции могут перенести с 11 мая на более поздний срок

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед депутатами Национального собрания, заявил, что запланированная на 11 мая отмена карантина может быть отложена из-за негативной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

Помимо переноса решения на более поздний срок, по словам премьер-министра, рассматривается и правительственный план поступательного выхода из нынешнего режима карантина, который был введен во Франции с 17 марта. Речь о выходе на более строгих условиях в тех департаментах, "где показатели будут в красном секторе", сказал Эдуард Филипп.

Он пояснил, что решение об изменении сроков будет принято, если незадолго до 11 мая, например 7 мая, число новых случаев заболевших COVID-19 не будет соответствовать ожидавшимся показателям снижения и если не удастся поставить надежный заслон на источниках заражения, а также окажутся переполненными больницы.

Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы специалисты-эпидемиологи подтвердили правильность своего прогноза об уровне в 3 тыс. больных в больницах в день к 11 мая. Не менее значимым условием отмены карантина он назвал полную готовность регионов к массовому тестированию населения.

При этом Эдуар Филипп признал, что 27 апреля "уже получил от директора Главного управления здравоохранения страны менее позитивные прогнозы, чем ранее".-0-