4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%, заявил представитель Государственного совета по регулированию энергетики Литвы Матас Тапараускас, сообщает Baltnews.

"Особой ситуация является в Вильнюсе, где цены растут больше всего. По нынешним тенденциям цен на газ подорожание может составить до 70%", - отметил Матас Тапараускас.

По его словам, блок по производству биотоплива Вильнюсской когенерационной электростанции мог бы смягчить скачок цен на 20%, но его строительство и ввод в эксплуатацию отстают от сроков.

Ранее Министерство финансов Литвы проинформировало, что планирует принять дополнительные меры, чтобы не допустить столь резкого роста цен на газ и электроэнергию. "Цена на газ для потребителей с печками вырастет на 29%. Те, кто отапливает природным газом, должны будут платить больше на 33%. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей, которые в настоящее время получают услуги от коммунального предприятия, вырастет на 21%", - заявила заместитель министра энергетики Литвы Инга Жилене.

На фоне дефицита газа в Европе цены на газ в регионе стремительно растут и уже побили исторический рекорд, превысив $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. В связи с этим литовские компании начали сокращать производство и число сотрудников. Так, производитель азотных удобрений и крупнейший потребитель газа в Литве компания Achema заявила, что ее деятельность стала убыточной.-0-