Отравившихся в Казани детей выписали из больницы

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики выписали из больницы всех детей, госпитализированных из отеля в Казани с недомоганием. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Татарстана.

Информация о недомогании детей в гостинице "Кристалл" поступила 1 ноября. Изначально сообщалось, что с жалобами на рвоту и боли в животе обратился 31 ребенок. Позже Минздрав уточнил, что речь идет о 16 детях.

Бригадами скорой помощи шестеро человек были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Минздрава Татарстана, троих из них госпитализировали.

В Татарстане произошло массовое отравление детей В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили шесть детей. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным 13.00, трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, дети прибыли из регионов РФ для участия в футбольном турнире. "У шести заболевших детей, обратившихся в инфекционную больницу, выявлен норовирус. Медицинское наблюдение за участниками турнира продолжается. В гостинице проведена заключительная дезинфекция", - сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана гостиницы, причину заболевания детей установят после получения результатов исследований и экспертиз, пояснили в ведомстве.-0-