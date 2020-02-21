Отравление в детском саду в Белгороде – пострадали 20 воспитанников

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СК начал проверку информации об отравлении 20 воспитанников детского сада №14 в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт следственного управления СК России по региону.

Ведется доследственная проверка. В детсаду объявлен карантин, усилены мероприятия по дезинфекции.

Как уточнил ТАСС источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, сейчас в городской инфекционной больнице находятся два воспитанника детского сада. Предварительно, у детей диагностировали ротавирусную инфекцию.-0-