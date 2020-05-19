Оценка действий ВОЗ во время коронавируса будет проведена в ближайшее время

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет оценку собственных действий во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, закрывая 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил страны-члены за принятие резолюции, призывающей к глубокой комплексной оценке международных мер реагирования на пандемию, которая включает, но не ограничивается действиями ВОЗ. "Я запущу подобного рода оценку в самое ближайшее время", - подчеркнул он.

"ВОЗ полностью привержена принципам транспарентности, подотчетности и нацелена на постоянное улучшение своей деятельности, - добавил глава организации. - Мы хотим подотчетность больше, чем кто бы то ни был. Поэтому приветствуем любые инициативы по усилению глобальной безопасности в сфере здравоохранения и самой ВОЗ".

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо гендиректору ВОЗ, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. Иначе Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование этой международной структуры и пересмотрят свое членство в ней.-0-