Отстрочка Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после выборов в Парламент ЕС в мае останутся в его составе, они будут получать зарплату – а это дополнительные затраты в 21 млн евро, пишет немецкое издание Bild am Sonntag .

Годовые расходы на британских депутатов составят около 36 млн евро.

При переносе Brexit граждане Соединенного Королевства имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить отсрочку до 31 октября.

Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение.-0-