Отстрочка Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после выборов в Парламент ЕС в мае останутся в его составе, они будут получать зарплату – а это дополнительные затраты в 21 млн евро, пишет немецкое издание
Годовые расходы на британских депутатов составят около 36 млн евро.
При переносе Brexit граждане Соединенного Королевства имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить отсрочку до 31 октября.
Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3557 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.095 BYN
|2.093 BYN
|2.096 BYN
|RUB
|3.2765 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN