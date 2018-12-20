Ответственность в интернете должна быть такой же, как вне интернета - Путин

20 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Ответственность в интернете должна быть такой же, как и вне интернета - это то же общество. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

"Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? Это то же общество, тем более, что интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу", - сказал Владимир Путин.

Он также напомнил, что ответственность за поругание флага и других символов государства есть практически во всех странах. "Нужно с уважением относиться к своей стране, и есть правила, которые нужно соблюдать везде", - добавил президент РФ.-0-