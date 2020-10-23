Ожирение увеличивает риск смертельного исхода при COVID-19 - Европейское бюро ВОЗ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожирение приводит к катастрофическим последствиям при COVID-19. Именно избыточный вес - один из факторов высокой смертности от нового коронавируса. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Центр новостей ООН.

Недавнее исследования показало: люди с ожирением, в том числе молодые, переносят COVID-19 значительно тяжелее, чем другие пациенты. Они, как правило, нуждаются в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Примерно у 2,3 млрд человек в мире лишний вес. В европейском регионе ВОЗ от тяжелой степени ожирения страдают около 400 тыс. детей в возрасте от 6 до 9 лет. Основная причина, по мнению экспертов, кроется в отсутствии физической нагрузки и чрезмерном потреблении продуктов питания, насыщенных солью, натрием, сахаром и трансжирами.

Эти проблемы еще больше обострились из-за мер по изоляции, поскольку многие люди перестали заниматься в спортивных залах, ездить на велосипеде на работу, гулять и т.д. Некоторые лишились заработка и вынуждены экономить на еде, заказывая из дешевых закусочных быстрого питания блюда с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли. В некоторых странах Европы производители нездоровой пищи начали добиваться смягчения рекламных ограничений на фастфуд под предлогом влияния последствий COVID-19 на экономику региона.

ВОЗ опасается, что вслед за пандемией COVID-19 мир столкнется с пандемией ожирения, которое чревато тяжелыми последствиями при инфекционных заболеваниях, резко увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней, рака и диабета, а также приводит к множеству психологических проблем.

22 октября под эгидой ВОЗ состоялась виртуальная встреча экспертов из стран региона, которые поделились опытом борьбы с ожирением в контексте COVID-19.

На сегодня COVID-19 был выявлен в 185 странах мира. Им заразились более 41 млн человек и более 1 млн из них умерли. Последние данные, приведенные в исследовании, показывают, что ожирение влияет на эту статистику. "В ВОЗ выразили готовность предоставить платформу, на которой государства-члены смогут делиться своим опытом и данными, касающимися ожирения, неинфекционных заболеваний и случаев смерти, связанных с COVID-19", - заявил представитель ВОЗ Жоао Бреда. Он уверен, что этот ресурс поможет экспертам и медикам в регионе учитывать факторы риска при лечении пациентов с коронавирусом и отражать эти данные в своих отчетах и рекомендациях.

На виртуальной встрече главный диетолог из Великобритании сказала, что у них уже есть статистические данные, которые свидетельствует о том, что с марта 2020 года в стране резко растут продажи вредных для здоровья продуктов питания и стремительно снижается физическая активность людей.

Все эксперты были едины в том, что сегодня необходимо внедрять более эффективную политику и подходы, которые будут способствовать благополучию и защите здоровья людей.-0-