Ожирение увеличивает риск смертельного исхода при COVID-19 - Европейское бюро ВОЗ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 23 октября 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:46 Посадки деревьев и кустов по проекту "Зеленый двор вместе!" продолжатся до 15 ноября Регионы
10:46 В Варшаве прошла акция протеста против запрета на аборты, полиция применила слезоточивый газ В мире
10:44 Пиневич: квалификация персонала скорой позволяет оперативно оказывать помощь даже сложным пациентам Общество
10:37 ВОЗ обеспечит Википедию правдивой информацией о COVID-19 В мире
10:34 Лжесотрудник банка списал с карт-счета жительницы Молодечно Br1,4 тыс. Происшествия
10:34 ФОТОФАКТ: Нагорнокарабахский удар. Жизнь под обстрелом В мире
10:31 В минских больницах запас СИЗ достигает трех месяцев - Малышко Регионы
10:27 В Борисове мужчина сменил замок в чужом гараже и использовал помещение для своих нужд Происшествия
10:23 В Брестской области за два года построили 86 станций обезжелезивания Регионы
10:16 В Минске пропала 14-летняя школьница Происшествия
10:15 В Дубае открылся самый большой в мире фонтан В мире
10:09 Депутат: диалог - лучший способ решения конфликтов Общество
10:09 "Мешков Брест" занимает 3-е место в группе А гандбольной Лиги чемпионов Спорт
10:08 Акции протеста медиков прошли в Аргентине В мире
10:07 Два жителя Лельчиц прятали марихуану под землей Происшествия
10:02 Могилевчанин стал жертвой новой схемы кибермошенничества Происшествия
10:00 Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный Президент
09:57 На трех минских кладбищах в 2021 году установят ограждения с колумбариями Регионы
09:51 Лукашенко посещает с рабочей поездкой Слуцкий район Президент
09:49 Крупные торги сырым молоком прошли на БУТБ Экономика
09:46 Пока не будет наведен порядок на каждой контейнерной площадке, будем проверять - Дорохович Регионы
09:38 БИСИ: ошибочно представлять ситуацию внутри Беларуси как противостояние общества и власти Общество
09:27 Последние теледебаты Трампа и Байдена обошлись без скандалов В мире
09:25 Число погибших в Нагорном Карабахе приближается к 5 тыс. - Путин В мире
09:00 Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит! Общество
08:57 ГАИ Гомельской области усилит контроль за перевозкой маленьких пассажиров Регионы
08:51 Ожирение увеличивает риск смертельного исхода при COVID-19 - Европейское бюро ВОЗ В мире
08:39 Пять человек погибли при обрушении подвесного моста в Колумбии В мире
08:36 Стратегию развития ЕОК до 2030 года представили на онлайн-заседании исполкома организации Спорт
08:26 Минфин Японии проверяет причины масштабного сбоя на Токийской бирже В мире
Все новости
Все новости
В мире
23 октября 2020, 08:51

Ожирение увеличивает риск смертельного исхода при COVID-19 - Европейское бюро ВОЗ

Фото news.un.org
Фото news.un.org
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ВОЗ обеспечит Википедию правдивой информацией о COVID-19
В Польше отменили уголовную ответственность за ошибки в лечении коронавируса

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожирение приводит к катастрофическим последствиям при COVID-19. Именно избыточный вес - один из факторов высокой смертности от нового коронавируса. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Центр новостей ООН.

Недавнее исследования показало: люди с ожирением, в том числе молодые, переносят COVID-19 значительно тяжелее, чем другие пациенты. Они, как правило, нуждаются в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Примерно у 2,3 млрд человек в мире лишний вес. В европейском регионе ВОЗ от тяжелой степени ожирения страдают около 400 тыс. детей в возрасте от 6 до 9 лет. Основная причина, по мнению экспертов, кроется в отсутствии физической нагрузки и чрезмерном потреблении продуктов питания, насыщенных солью, натрием, сахаром и трансжирами.

Эти проблемы еще больше обострились из-за мер по изоляции, поскольку многие люди перестали заниматься в спортивных залах, ездить на велосипеде на работу, гулять и т.д. Некоторые лишились заработка и вынуждены экономить на еде, заказывая из дешевых закусочных быстрого питания блюда с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли. В некоторых странах Европы производители нездоровой пищи начали добиваться смягчения рекламных ограничений на фастфуд под предлогом влияния последствий COVID-19 на экономику региона.

ВОЗ опасается, что вслед за пандемией COVID-19 мир столкнется с пандемией ожирения, которое чревато тяжелыми последствиями при инфекционных заболеваниях, резко увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней, рака и диабета, а также приводит к множеству психологических проблем.

22 октября под эгидой ВОЗ состоялась виртуальная встреча экспертов из стран региона, которые поделились опытом борьбы с ожирением в контексте COVID-19.

На сегодня COVID-19 был выявлен в 185 странах мира. Им заразились более 41 млн человек и более 1 млн из них умерли. Последние данные, приведенные в исследовании, показывают, что ожирение влияет на эту статистику. "В ВОЗ выразили готовность предоставить платформу, на которой государства-члены смогут делиться своим опытом и данными, касающимися ожирения, неинфекционных заболеваний и случаев смерти, связанных с COVID-19", - заявил представитель ВОЗ Жоао Бреда. Он уверен, что этот ресурс поможет экспертам и медикам в регионе учитывать факторы риска при лечении пациентов с коронавирусом и отражать эти данные в своих отчетах и рекомендациях.

На виртуальной встрече главный диетолог из Великобритании сказала, что у них уже есть статистические данные, которые свидетельствует о том, что с марта 2020 года в стране резко растут продажи вредных для здоровья продуктов питания и стремительно снижается физическая активность людей.

Все эксперты были едины в том, что сегодня необходимо внедрять более эффективную политику и подходы, которые будут способствовать благополучию и защите здоровья людей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус ВОЗ ожирение смерть
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото RMF FM В Варшаве прошла акция протеста против запрета на аборты, полиция применила слезоточивый газ
Фото из архива ВОЗ обеспечит Википедию правдивой информацией о COVID-19
Фото ТАСС ФОТОФАКТ: Нагорнокарабахский удар. Жизнь под обстрелом
Фото Gulf News В Дубае открылся самый большой в мире фонтан
Фото La Nacion Акции протеста медиков прошли в Аргентине
Фото AFP Последние теледебаты Трампа и Байдена обошлись без скандалов
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный
Резервуарный парк хранения нефти к 2025 году планируется увеличить до 1 млн т - Назаров
РЕПОРТАЖ: Склад - витаминов клад, или Как создаются запасы даров природы для минчан
Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко и Нарышкина, приоритеты развития дорог и льготы после армии
Пиневич: квалификация персонала скорой позволяет оперативно оказывать помощь даже сложным пациентам
Минтранс рассказал о приоритетах развития дорог в Беларуси на 2021-2025 годы
Депутат: диалог - лучший способ решения конфликтов
"Дубровник", "Котор", "Салоники"! Новогодние дома в Minsk World – по лучшему курсу, в рассрочку и кредит!
Рапота: достойного отклика со стороны ЕС на предложения сотрудничества нет
В минских больницах запас СИЗ достигает трех месяцев - Малышко
Прокуроры направили в суды более 40 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка
Орда: мы должны показать всем, кто в нашей стране хозяин
Мобильные операторы снизят тарифы на роуминг в России с 1 ноября
Ланская: уличные протесты - это просто шоу, которого людям не хватало
Поджоги в Жодино и Солигорске: протесты перерастают в террористическую угрозу - МВД
ФПБ и отраслевые профсоюзы приняли заявление в поддержку мира и спокойствия
Авдонин: белорусы должны по максимуму использовать возможности дискуссионных площадок
В Беларуси выздоровел и выписан 81 501 пациент с COVID-19
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.