Озвучены причины крушения военного вертолета в Казахстане

17 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Причиной крушения вертолета Ми-8 в Казахстане явились погодные условия, а также человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критический режим полета и его разрушение в воздухе. К такому выводу пришла созданная по приказу министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева специальная комиссия по расследованию авиационного происшествия, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Расследование носило открытый характер. К нему были привлечены представители органов прокуратуры, внутренних дел, специалисты завода изготовителя и авиационных ремонтных предприятий, а также эксперты в области безопасности полетов Российской Федерации.

Сообщается, что экипаж до конца боролся за благополучный исход полета, о чем свидетельствуют расшифровка материалов объективного контроля вертолета.

Крушение вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана 27 марта 2019 года унесло жизни 13 человек. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент.-0-