Падение объема мировой торговли в 2020 году превысит уровень 2008 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 23 сентября 2020
Минск Малооблачно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:00 В Белыничском районе водитель легковушки съехал в кювет и погиб Происшествия
11:57 В ЕЭК уверены в эффективности совместных действий стран ЕАЭС в случае второй волны коронавируса Общество
11:56 Лукашенко: социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути в любых условиях Президент
11:55 Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ Президент
11:52 Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов Президент
11:47 Исполкомам для оказания госуслуг установлен единый перечень запрашиваемых документов Общество
11:38 Под Лидой буксируемый автомобиль сбил пешехода Происшествия
11:38 В ЕЭК регулярно обсуждаются вопросы возобновления пассажирских перевозок в ЕАЭС - Малкина Экономика
11:30 Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси Президент
11:27 "Брестоблимущество" на электронные торги 9 октября выставил 27 объектов Регионы
11:26 Гомельчанину грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков Происшествия
11:22 Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 25 сентября Общество
11:21 Гродненка под предлогом продажи маникюрного набора выманила деньги у покупателей Происшествия
11:20 Перевозки грузов по БЖД в Казахстан за январь-август выросли в 1,6 раза Экономика
11:17 Массовые акции протеста в Беларуси нацелены парализовать страну - канадский эксперт Политика
11:13 ЕЭК намерена сократить перечень ветеринарных мер при ввозе в Беларусь товаров из третьих стран Экономика
11:09 В России за сутки выявили 6 431 случай заражения COVID-19 В мире
11:04 Во время учения "Славянское братство - 2020" отрабатывается защита границ Союзного государства Общество
11:01 Беларусь и Турция готовятся провести в Анкаре первое заседание рабочей группы по сельскому хозяйству Экономика
10:56 В стабфонды Гродненской области заложат более 6 тыс. т овощей и фруктов Регионы
10:52 Падение объема мировой торговли в 2020 году превысит уровень 2008 года В мире
10:52 Минсвязи выпустит почтовую марку "Всемирное наследие ЮНЕСКО в живописи Беларуси и Китая" Общество
10:47 Турнир серии "Большого шлема" по дзюдо в Японии отменен Спорт
10:46 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября Экономика
10:43 С начала года на железной дороге травмировано 70 человек - МВД Происшествия
10:40 "Смолевичи" примут футболистов "Минска" в перенесенном матче чемпионата Беларуси Спорт
10:37 В Пинске в реке зафиксирован мор рыбы Происшествия
10:30 Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией, есть пострадавшие В мире
10:29 Минчанин за неделю похитил из жилых домов 10 велосипедов Происшествия
10:24 Мужчина погиб при пожаре в Вороновском районе Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
23 сентября 2020, 10:52

Падение объема мировой торговли в 2020 году превысит уровень 2008 года

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В ЕЭК уверены в эффективности совместных действий стран ЕАЭС в случае второй волны коронавируса
В ЕЭК регулярно обсуждаются вопросы возобновления пассажирских перевозок в ЕАЭС - Малкина

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса привела к резкому падению объемов мировой торговли практически до уровня экономического кризиса 2008 года. Об этом сообщается в исследовании Агентства инноваций города Москвы, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, под влиянием пандемии объем мировой торговли в 2020 году может снизиться на 32%, что превысит падение, произошедшее после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Обе рецессии значительно замедлили в целом положительные тренды развития мировой торговли. Глубина кризиса и скорость выхода из него будут зависеть от продолжительности вспышки COVID-19, возникновения новых волн и эффективности ответных мер. По данным Всемирной торговой организации, восстановление отрасли в случае реализации оптимистичного сценария произойдет в 2021 году.

Тренды развития сферы торговли в России схожи с мировыми: оборот розничной торговли в апреле 2020 года составил 76,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В значительной степени пострадали малый и средний бизнес, выручка которых в мае 2020 года сократилась на 40-70% по сравнению с маем 2019 года. По мнению экспертов, больше всего в кризис пострадали даже не малые, а средние компании, которым не хватило активов (как крупному бизнесу) и гибкости (как малому бизнесу) для того, чтобы справиться с ситуацией.

Текущий кризис способствовал формированию особого формата потребления с точки зрения расходов, категорий покупаемых товаров, каналов продаж и стратегии покупок. Анализ особенностей распространения COVID-19 в разных странах показывает, что по мере роста количества заболевших и введения ограничительных мер покупательский спрос прошел шесть этапов трансформации.

С точки зрения товарных категорий в начале пандемии в большинстве стран вырос спрос на продукты длительного хранения (консервы, крупы) и товары, поддерживающие здоровье и высокий уровень личной гигиены (санитайзеры, антибактериальное мыло, медицинские маски). С введением режима самоизоляции начали расти продажи игр и спортивных товаров, позволяющих поддерживать физическую форму дома (тренажеры, коврики для йоги).

Отличительной характеристикой кризисного потребления стал почти двукратный рост количества покупок впрок, что стало серьезным вызовом для большинства ретейлеров. Если в 2019 году потребители чаще всего делали небольшие покупки на один день, то к июню 2020 года большая часть потребителей покупали товары на неделю или месяц. Сейчас ситуация в мире стабилизируется, происходит возвращение к привычной потребительской практике, однако в случае возникновения второй волны COVID-19, по оценкам экспертов агентства, все может повториться.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус торговля
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В России за сутки выявили 6 431 случай заражения COVID-19
Полицейские и демонстранты в Софии, 22 сентября 2020 года. Фото Picture Alliance Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией, есть пострадавшие
Фото из архива В Украине за сутки госпитализировали 711 зараженных COVID-19 - максимум с начала эпидемии
Фото Shutterstock Число погибших при обрушении дома в Индии возросло до 39
Фото AFP Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна из-за COVID-19
Ленты в память о жертвах пандемии на фасаде собора в Бостоне. Фото Euronews В США от COVID-19 умерли более 200 тыс. человек
Главное
Фото из архива Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов
Во время учения "Славянское братство - 2020" отрабатывается защита границ Союзного государства
Почти 83% объектов жилфонда Беларуси получили паспорта готовности к отопительному сезону
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 386 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути в любых условиях
Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ
Эксперт: способствовать обрушению экономики своей страны - то же, что выстрелить себе в голову
Исполкомам для оказания госуслуг установлен единый перечень запрашиваемых документов
Беларусь и Турция готовятся провести в Анкаре первое заседание рабочей группы по сельскому хозяйству
Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 25 сентября
Минфин выделит Br190 тыс. для хранилищ "Экореса"
Международный фестиваль-конкурс "Театральная весна" пройдет в Могилеве
Массовые акции протеста в Беларуси нацелены парализовать страну - канадский эксперт
Строительство, подготовка к зиме и школьное питание - на особом контроле руководства Минска
ЕЭК намерена сократить перечень ветеринарных мер при ввозе в Беларусь товаров из третьих стран
Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награжден орденом Почета
Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна из-за COVID-19
"Белавиа" возобновляет рейсы в Москву с 30 сентября
Падение объема мировой торговли в 2020 году превысит уровень 2008 года
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.