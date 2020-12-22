Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Александра Пахмутова с супругом поэтом-песенником Николаем Добронравовым заразились коронавирусом. Их положили в Центральную клиническую больницу, сообщает "МИР24".

По информации российского телевизионного Пятого канала, композитор была доставлена в больницу еще 11 декабря.

У нее диагностирован коронавирус. Сейчас композитор находится под наблюдением врачей в главном медицинском управлении Управления делами президента РФ. Подробности ее состояния уточняются.

Ранее российский телевизионный Пятый канал сообщал, что состояние супругов оценивается как стабильное.

Народной артистке СССР Александре Пахмутовой 91 год. Она является автором более 400 песен. Лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову 92 года, он сочинил множество популярных песен.-0-