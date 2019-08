Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты

29 августа, Равалпинди /БЕЛТА - APP/. Вооруженные силы Пакистана провели успешный запуск баллистической ракеты "Газнави", сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev